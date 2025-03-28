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٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٥:٣١ م

النائب الاول للرئيس الايراني: طريق تحرير القدس هو وحدة الامة الاسلامية وتماسكها

النائب الاول للرئيس الايراني: طريق تحرير القدس هو وحدة الامة الاسلامية وتماسكها

اكد النائب الاول للرئيس الايراني، محمدرضا عارف ان طريق تحرير القدس هو وحدة الأمة الإسلامية وتماسكها والتي يمكن أن تكون سببا في النصر على العدو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال مشاركته في مسيرة يوم القدس العالمي، صرح النائب الاول للرئيس الايراني "محمد رضا عارف" بأن احياء مراسم يوم القدس العالمي لهذا العام يختلف عن الأعوام السابقة.

ولفت عارف الى ان العدو الصهيوني قد اظهر العام الماضي أنه لا يلتزم بأي معايير ومؤشرات إنسانية، وثبت أن طريق تحرير القدس هو نفس الطريق الذي اقترحته الثورة الإسلامية الإيرانية منذ البداية، الا وهو وحدة الأمة الإسلامية وتماسكها والتي يمكن أن تكون سببا في النصر على العدو.

واعرب عن امله في ان تكون نقطة التحول هذا العام، بمثابة مقدمة ليشهد الشعب الفلسطيني كله تحرير القدس الشريف بتعاون الأمة الإسلامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1955999
جواد ماستری فراهانی

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