محسن رضائي: فلسطين قضية الإنسانية كلها والأديان الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محسن رضائي: "إن يوم القدس بمبادرة الإمام الخميني (رض) منذ نحو خمسة عقود والتي دافعتم عنها أنتم أيها الشعب العزيز، لم يكن أحد يتصور في ذلك الوقت أنها ستبقى يوما مؤثرا وحيويا في الأعوام القادمة".

وقال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام: "في العام الماضي، ارتكبت اسرائيل أكبر الجرائم وأسوأ الضغوط، وهي مستمرة حتى اليوم على مدى السبعين عاماً الماضية، وتم اختيار يوم القدس بذكاء ومعرفة دقيقة بطبيعة النظام الإسرائيلي سيئ السمعة".

وأضاف: "اليوم، يتم انتهاك كل الحقوق الدينية في فلسطين، بما في ذلك المسيحية واليهودية والإسلام، وحتى القانون الدولي".

وأشار رضائي إلى أن "حقوق الملكية والمواطنة وحرية التعبير اليوم، ومنذ زمن طويل، لا حقوق لها في غزة وقد اختفت".

وأضاف في مراسم يوم القدس العالمي في جزيرة قشم: "إن رفع العلم الإيراني في يوم القدس يعد شرفا عظيما يعكس شخصية وجوهر الأمة الإيرانية".

وأضاف: "إن التضحيات التي تجري في غزة لم يشهد لها تاريخ الإسلام والبشرية مثيلا، ولم يكن لها مثيل حتى في صدر الإسلام".

وأضاف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام: "إن يوم القدس له أهمية تاريخية وحيوية، حيث خرجتم اليوم إلى الشوارع دعماً لفلسطين في هذا الطقس الحار، وتأكدوا أن هذه ستكون من عباداتكم العظيمة".

وأشار إلى أن الأميركيين دفعوا إسرائيل لتغيير ليس فلسطين فقط بل وجه الشرق الأوسط أيضاً.

وأكد رضائي أن الأعداء يريدون مهاجمة كل دول غرب آسيا مع مرور الوقت، مضيفا: "الآن لم تعد القضية غزة فقط، بل العالم الإسلامي أيضا، مثل تركيا وإيران والعراق، في خطر".

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