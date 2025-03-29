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٢٩‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٤:١٨ م

إيران تدعم قبول الطلاب الأميركيين المنفصلين في جامعاتها

إيران تدعم قبول الطلاب الأميركيين المنفصلين في جامعاتها

قال أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إشارة إلى طرد الطلاب المحتجين على الكيان الصهيوني، إن المجلس، بالتعاون مع أكاديميات العلوم والعلوم الطبية، يدعم قبول هؤلاء الطلاب في الجامعات الإيرانية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب حجة الإسلام عبد الحسين خسرو بناه أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية على صفحته الشخصية: إن سلوك الاستكبار العالمي في قمع طالبي الحرية وطرد الطلاب من الجامعات الأمريكية بسبب احتجاجهم على جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد كشف بشكل أكبر عن الوجه الحقيقي للمطالبين بحقوق الإنسان.

إن إيران هي موطن العدالة والبحث عن الحقيقة، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، بالتعاون مع أكاديميات العلوم والعلوم الطبية، يدعم قبول هؤلاء الطلاب في الجامعات الإيرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1956032

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