بالفيديو، مظاهرات مليونية لمعارضي أردوغان في إسطنبول

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن روسيا اليوم، نظم الملايين من أنصار إمام أوغلو تظاهرات ضد الحكومة احتجاجًا على اعتقاله ومحاكمته.

وفي التجمع الكبير الذي شهدته تركيا، قالت زوجة إمام أوغلو: "هذه هي البداية فقط، سنواصل النضال، ليس من أجل أطفالنا أو لأنفسنا، بل من أجل تركيا".

ويشير معارضو حكومة أردوغان إلى أن عدد المشاركين في احتجاجات اليوم ضد اعتقال إمام أوغلو، الذي يُعتبر أهم منافس لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بلغ 2 مليون و200 ألف شخص.

وفي أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت بعد اعتقال إمام أوغلو بتهمة الفساد، قامت السلطات التركية حتى الآن باعتقال حوالي 2000 شخص. وفي هذا السياق، وصفت أنقرة البيانات الدولية حول اعتقال إمام أوغلو والاحتجاجات الواسعة ضد هذا الإجراء بأنها "مغرضة".

يُعتبر إمام أوغلو أكبر منافس سياسي لأردوغان، وقد تفوق عليه في بعض استطلاعات الرأي. وتم اعتقاله يوم الأحد الماضي، مما أدى إلى أكبر موجة من الاحتجاجات والتظاهرات ضد الحكومة في تركيا خلال العقد الأخير، بالإضافة إلى اعتقالات واسعة النطاق للمتظاهرين.

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