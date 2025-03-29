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٢٩‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٧:٠٦ م

أردوغان يهنئ پزشکیان بحلول عيد الفطر

أردوغان يهنئ پزشکیان بحلول عيد الفطر

في اتصال هاتفي، قدم رئيس الجمهورية التركية تهانيه لنظيره الإيراني بمناسبة عيد الفطر، معربًا عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية من خلال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي المزمع عقدها قريبًا.

أفادت وكالة مهر للأنباء، تلقى رئيس الجمهورية اتصالًا من نظيره التركي، حيث قدم له التهاني بمناسبة عيد الفطر، متمنيًا قبول الطاعات والعبادات له و للشعب الإيراني. وطلب أردوغان من بزشكيان نقل تهانيه وأمنياته بقبول الطاعات إلى قائد الثورة.

وأشار أردوغان إلى انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وتركيا في الأشهر المقبلة، قائلًا: "يمكننا في هذا الاجتماع مناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية التي تهم البلدين بشكل مفصل".

من جانبه، أعرب رئيس الجمهورية الإيرانية عن أمله في قبول الطاعات والعبادات، وتلبية دعوات جميع الصائمين، بما في ذلك رئيس الجمهورية والشعب التركي. وأكد على أمله في أن تتاح قريبًا فرصة للقاء شخصي، ليتسنى لهما مناقشة سبل تعميق وتعزيز العلاقات بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1956036
یاسر المصری

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