استشهاد اثنين من رجال الشرطة في مشهد جراء انفجار في مخفر

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقع الانفجار صباح يوم الأحد، حيث أسفر عن استشهاد مجند و عنصر من أفراد الشرطة. كما أصيب أيضًا عنصر آخر من الشرطة ومراجع من المواطنين بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج.
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في حادثة مؤلمة، استشهد اثنان من رجال الشرطة في مركز الشرطة الشهيد رجائي في مشهد، إثر انفجار مواد متفجرة كانت مضبوطة.
أفادت وكالة مهر للأنباء، وقع الانفجار صباح يوم الأحد، حيث أسفر عن استشهاد مجند و عنصر من أفراد الشرطة. كما أصيب أيضًا عنصر آخر من الشرطة ومراجع من المواطنين بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج.
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