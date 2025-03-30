استشهاد اثنين من رجال الشرطة في مشهد جراء انفجار في مخفر

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقع الانفجار صباح يوم الأحد، حيث أسفر عن استشهاد مجند و عنصر من أفراد الشرطة. كما أصيب أيضًا عنصر آخر من الشرطة ومراجع من المواطنين بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج.

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