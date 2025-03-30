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٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١:٢٩ م

وزير الخارجية الايراني يهنئ بمناسبة عيد الفطر المبارك

وزير الخارجية الايراني يهنئ بمناسبة عيد الفطر المبارك

كتب وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي في رسالة: "أتقدم بأحر التهاني للشعب الإيراني الكريم والحكومات والشعوب الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، هنأ في رسالة، الشعب الإيراني والحكومات والشعوب الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال عراقجي:"أتقدم بأحر التهاني للشعب الإيراني الكريم والحكومات والشعوب الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك. وفي إيران، يتزامن هذا العام شهر رمضان المبارك - ربيع القرآن - مع عيد النوروز وربيع الطبيعة.

وتابع القول في هذا اليوم المبارك أسأل الله تعالى مزيداً من الوحدة والتضامن بين الشعوب الإسلامية من أجل الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في فلسطين ولبنان واليمن الذين تعرضوا للهجمات العدوانية وجرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة خلال شهر رمضان.

/انتهى/

رمز الخبر 1956055

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