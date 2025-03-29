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٢٩‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١:٢٨ م

مسؤول إيراني يعلن عن نقل 43 محكوما من العراق إلى البلاد

مسؤول إيراني يعلن عن نقل 43 محكوما من العراق إلى البلاد

 أعلن مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والشؤون الدولية الإيراني "عسكر جلاليان" عن نقل 43 محكوما إيرانيا في السجون العراقية إلى البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "عسكر جلاليان" أوضح اليوم السبت أن في إطار تنفيذ اتفاقية تبادل المحكومين بين إيران والعراق، تم نقل 20 محكوما إيرانيا في سجون إقليم كردستان العراق، بينهم 16 رجلا و 4 نساء، إلى البلاد لقضاء بقية فترة محكوميتهم.

وأضاف : أنه تم نقل 23 محكوما إيرانيا في سجون السليمانية بالعراق إلى إيران بعد استكمال الإجراءات القانونية لقضاء بقية فترة محكوميتهم.

وتابع : تم نقل 180 محكوما إيرانيا في سجون دول أخرى إلى إيران خلال الشهر الماضي، في إطار اتفاقية تبادل المحكومين، لقضاء بقية فترة محكوميتهم في إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1956026

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