عراقجي: التأهل لكأس العالم أكمل احتفالات الإيرانيين بعيد النوروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية السيد عباس عراقجي هنأ في رسالة منتخبنا الوطني لكرة القدم بتأهله لكأس العالم.

وجاء في رسالة وزير الخارجية: إن التأهل المبكر والقوي للمنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026 استكمل احتفالات الإيرانيين في جميع أنحاء العالم بعيد النوروز.

وجاء الصعود السابع كثالث فريق يتأهل لهذه البطولات الكبرى نتيجة جهود وتكاتف لاعبي المنتخب الوطني وتخطيط وإدارة الجهاز الفني ذو الخبرة ودعم اتحاد كرة القدم ووزارة الرياضة.

ونأمل أن يواصل المنتخب الوطني تحقيق نتائج قيمة وتحقيق المزيد من السعادة للشعب الإيراني.

شكرا لكم يا شباب.

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