قائد الثورة الاسلامية يؤم صلاة عيد الفطر في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي الى مصلى الإمام الخميني لإقامة صلاة عيد الفطر.
وفور وصوله اقام سماحته صلاة عيد الفطر المبارك بمشاركة حشد كبير من اهالي العاصمة طهران.
/انتهى/
اقام قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي صلاة عيد الفطر في مصلى الامام الخميني بمشاركة حشد كبير من اهالي طهران.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي الى مصلى الإمام الخميني لإقامة صلاة عيد الفطر.
وفور وصوله اقام سماحته صلاة عيد الفطر المبارك بمشاركة حشد كبير من اهالي العاصمة طهران.
/انتهى/
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