قائد الثورة الاسلامية يؤم صلاة عيد الفطر في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي الى مصلى الإمام الخميني لإقامة صلاة عيد الفطر.

وفور وصوله اقام سماحته صلاة عيد الفطر المبارك بمشاركة حشد كبير من اهالي العاصمة طهران.

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