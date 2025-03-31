"حماس": قتل الاحتلال لأطفال غزة في عيد الفطر تجرد من الإنسانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت حركة "حماس" في تصريح صحفي، أمس الأحد، إن جيش الاحتلال يُواصل قصفه الإرهابي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة طيلة اليوم، دون أي مراعاة لحرمة عيد الفطر.



ونوهت إلى أن "العدوان الإرهابي في أول أيام عيد الفطر أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء، بينهم أطفال بملابس العيد".



واعتبرت "حماس"، أن ما يشجع مجرم الحرب بنيامين نتنياهو على مواصلة جرائمه والاستهتار بالقوانين الدولية "غياب المحاسبة، وعجز المجتمع الدولي، وصمته المشين".



وطالبت، الشعوب الحرة بالتحرك الفوري وتنظيم فعاليات ضاغطة لإلزام الحكومات بالتحرك العاجل لوقف العدوان على غزة والضفة.



ودعت حركة "حماس"، المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال وإجباره على وقف العدوان، والعودة إلى الاتفاق، وتمكين عمليات تبادل الأسرى، ووقف نزيف الدم الفلسطيني فورًا.