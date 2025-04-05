عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله : لسنا بحاجة للتفاوض مع واشنطن والقرار في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريحات له لقناة الجزيرة مباشر،يوم امس، اكد عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله "محمد البخيتي": "لسنا بحاجة للتفاوض مع واشنطن والقرار في غزة".

واضاف البخيتي : إذا أرادت أمريكا و"إسرائيل" التصعيد أكثر فنحن جاهزون.

وتابع عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله: نكبّد الاحتلال خسائر كبيرة سواء عسكريا او اقتصاديا، وعملياتنا ورقة ضغط بيد المفاوض المقاوم الفلسطيني.

ومضى البخيتي يقول بأن عمليات حركة انصار الله ستتوقف مع تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة.

واشار الى ان الامور تسير نحو التصعيد بسبب العدوان "الإسرائيلي" على غزة والتحشيد الأمريكي بالمنطقة، موضحا بان إنهاء الحرب على غزة هو الذي يعيد الهدوء للمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر قواته بتاريخ 15 آذار/ مارس الماضي بشنّ "هجوم كبير" بالتعاون مع بريطانيا ، ضد حركة انصار الله في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على هذه الحركة تماما"، وذلك سعيا منه لدعم الكيان الصهيوني الذي يرتكب اشنع الجرائم اللاانسانية في غزة.

من جهتها، ردت حركة انصار الله بأنّ تهديد ترامب لها لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة، حيث استأنفت منذ أيام قصف مواقع داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، وسفنا بالبحر الأحمر متوجهة الى هذا الكيان؛ وذلك بالتزامن مع استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 آذار/ مارس الماضي حرب الإبادة على كامل قطاع غزة المحاصر.

واعتبر المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، في بيان له، القصف الجوي الأمريكي -البريطاني على الأحياء السكنية في صنعاء عملا عدائيا وإجراميا، مستنكرا استهداف المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية في ظل صمت دولي وأممي وعربي وإسلامي مريب.

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