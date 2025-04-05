الناشطون المدنيون في ايران يبعثون برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر أكثر من 300 ناشط من المجتمع المدني الإيراني، ردا على تهديدات الحكومة الأميركية، بيانا موجها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتم إرسال نسخة منه أيضا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وجاء في البيان: "تم إعداد هذا البيان من قبل مئات من أساتذة الجامعات والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين السياسيين المستقلين. إن الموجه إلى هذه الرسالة هو أولاً الأمين العام، والجمعية العامة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ثم المسؤولون الحكوميون الأميركيون، والشعب الأميركي، والرأي العام في العالم.

وفي هذه الرسالة، أشار ناشطون في المجتمع المدني الإيراني إلى تجربة إيران التاريخية في مواجهة الحرب، مؤكدين: "لدينا تجربة ثماني سنوات من الحرب ضد نظام صدام حسين، الذي دعمته كل القوى العالمية حتى عندما لجأ إلى الهجمات الكيميائية، ولا يزال العديد من الأشخاص يعانون من آثار تلك الهجمات الكيميائية التي تأمنته الحكومة الألمانية. ولم تكن هذه الحرب ضد نظام صدام فحسب، بل كان النظام قوة بالوكالة للقوى الشرقية والغربية وكان يتلقى الأسلحة والدعم السياسي. لقد عشنا معاناة الحرب ولا نتمنى حربا أخرى. لم تبدأ إيران أي حروب في القرن الماضي، لكن التجارب الماضية أثبتت أنها إذا تعرضت لعدوان أجنبي فإنها ستقاومه بكل قوتها.

وتابع البيان بالإشارة إلى القضية النووية والاتفاق النووي، مبينا أن السياسات المزدوجة للغرب، التي تصور البرنامج النووي السلمي الإيراني، الذي يخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أنه تهديد، لكنها تتجاهل الأسلحة النووية الإسرائيلية، التي ليست عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي ولا تخضع لأي إشراف، لم تضع ضغوطا على إيران فحسب، بل غذت أيضا انتشار التطرف. وفي هذا الصدد، وبعد عدة سنوات من المفاوضات الصعبة والمكثفة في مجموعة 5+1، توصلت إيران إلى اتفاق بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وأوروبا. لكن إدارة ترامب انسحبت من الاتفاق دون أي سبب وجيه، في حين واصلت إيران الالتزام بالاتفاق النووي. بالإضافة إلى الانسحاب من الاتفاق النووي، فرضت حكومة الولايات المتحدة أشد العقوبات على الأمة الإيرانية، والتي شملت حرمان البلاد من الموارد الطبية والحيوية والصناعية.

وأشار ناشطون في المجتمع المدني الإيراني أيضاً إلى موقف المنتقدين المحليين بشأن الديمقراطية والتدخل الأجنبي وأكدوا: "على الرغم من انتقاداتنا للحكومة وسياساتها، فإننا نعتقد أن استقلال إيران وأمنها وديمقراطيتها يجب أن تشكلها الشعوب نفسها، دون تدخل أجنبي...لا يمكن تحقيق الديمقراطية من خلال تدخل القوى الأجنبية، وخاصة تلك التي تظهر علانية ميولها الاستبدادية وتدعم النظام الإسرائيلي الإجرامي، وترسل له أسلحة متطورة ودعماً مالياً وسياسياً، في حين أن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل أدينت من قبل جميع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وقوبلت باحتجاجات شعبية وطلابية واسعة النطاق في الولايات المتحدة وأوروبا. إن الأمة الإيرانية بتاريخها القديم، الأقدم بكثير من معظم دول العالم الحالية، حيث يقول هيجل "إن التاريخ العالمي يبدأ مع إيران" ويتحدث كانط ونيتشه وكثير من المفكرين العظماء الآخرين عن تاريخها المشرق، لا تحتاج إلى تعاطف مثل هذه القوى.

وأعرب ناشطون في المجتمع المدني الإيراني عن قلقهم بشأن السلام العالمي، وأضافوا: نحن لا نشعر بالقلق بشأن إيران فحسب، بل نشعر بالقلق بشأن السلام العالميهخ . على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، انتهك النظام الإسرائيلي بشكل صارخ جميع معايير حقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني الدولي وقيم السلام والديمقراطية والإنسانية ومصداقية المؤسسات الدولية، واستمر في انتهاك حقوق الإنسان بدعم من الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية. نحن الآن نواجه شخصاً على رأس الحكومة الأميركية، والذي خلافاً لادعاءاته بالسلام خلال الحملة الانتخابية، يريد حل القضايا الدولية بالقوة والقنابل والحرب. كما أن سلوكه تجاه غرينلاند وكندا وأوروبا وأوكرانيا وغزة يظهر أيضاً أنه يستخدم لغة القوة بدلاً من الدبلوماسية ولغة القانون. وقال عدة مرات أن إيران إما أن تتفاوض أو تتعرض للقصف. وتعتبر هذه التصريحات انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وتهديدا للسلام العالمي.

واختتم الموقعون على هذا البيان بالقول: نحن الموقعون على هذا البيان سندافع عن بلدنا بكل قوتنا في حال تعرض إيران لأي هجوم، دفاعاً عن الإنسانية، ودفاعاً عن السلام العالمي، بغض النظر عن اختلافاتنا في وجهات النظر مع الحكومة، وندعو العالم أجمع للوقوف في وجه جرائم الحكومة الإسرائيلية وتهديدات الحرب التي تطلقها الحكومة الأميركية الجديدة. إن العدوان على إيران وأي عمل ضد القدرات الدفاعية لبلادنا لم يعد عملاً ضد الحكومة بل عملاً ضد الأمة الإيرانية وسيدفع المنطقة إلى فوضى عارمة ويضر بالعالم.

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