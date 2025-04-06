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٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٤١ ص

سماع دوي انفجار ضخم شمال شرقي حيفا

سماع دوي انفجار ضخم شمال شرقي حيفا

ذكرت وسائل إعلام صهيونية أن تقارير عديدة أشارت إلى سماع دوي انفجار ضخم شمال شرقي حيفا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، أن وسائل إعلام عبرية، أفادت أن انفجارا قويا سمع في مناطق متفرقة من منطقة الكريوت شمال شرقي حيفا.

يشار إلى أنه لا مزيد من التفاصيل حول مصدر أو طبيعة الانفجار.

/انتهى/

رمز الخبر 1956269
شیرین سماره

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