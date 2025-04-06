سماع دوي انفجار ضخم شمال شرقي حيفا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، أن وسائل إعلام عبرية، أفادت أن انفجارا قويا سمع في مناطق متفرقة من منطقة الكريوت شمال شرقي حيفا.

يشار إلى أنه لا مزيد من التفاصيل حول مصدر أو طبيعة الانفجار.

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