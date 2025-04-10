الخارجية الأمريكية: نرغب فی حل الخلافات مع إیران دبلوماسیاً

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، صرحت اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة مهتمة بالحل الدبلوماسي للخلافات مع إيران، لكنها مستعدة لجميع السيناريوهات.

وجاءت تصريحات بروس فيما من المقرر أن تتفاوض وفود إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر يوم السبت في عُمان.

وفي وقت سابق نقلت شبكة الجزيرة عن مصدر إيراني قوله: "إيران تتابع المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا بجدية وبصورة بناءة وبحزم، وان وفد المفاوضين الإيرانيين سيتوجه إلى مسقط بصلاحيات كاملة وشاملة.

وأكد المصدر أيضاً: "إن الإصرار على وقف برنامج تخصيب اليورانيوم أو تفكيكه غير مقبول تماماً. إذا كانت واشنطن تريد التأكد من الطبيعة السلمية لبرنامجنا النووي، فإن الاتفاق ممكن."

وتابعت الجزيرة نقلاً عن مصدرها: "مفاوضات مسقط تأتي في ظل استعداد غير مسبوق للقوات المسلحة الإيرانية. نحن نريد التفاوض والاتفاق، لكننا لا نقبل التهديدات. إذا أصرت أمريكا على طريق التهديد والحرب، فنحن مستعدون."

وأضاف المصدر للجزيرة: "أمريكا وافقت بوضوح على المفاوضات غير المباشرة، وما تقوله الآن مُفاجِئ."