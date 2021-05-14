إلهان عمر: أزمة غزة سببها "دولة" تمولها أمريكا تواصل احتلالا لمجموعة من الناس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت إلهان عمر: "الأزمة الحالية سببها دولة تمولها أمريكا تواصل احتلالا غير قانوني لمجموعة من الناس".

وارتفعت حصيلة العدوان إلى 115 شهداء من بينهم 28 طفلا و 15 سيدة و 621 إصابة بجراح مختلفة، وفق أحدث تحديث من وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

هذا وكشف الإعلام العبري عن فضيحة مني بها الناطق باسم جيش الاحتلال بعد أن نشر خبرا كاذبا يعلن فيه بدءَ عملية برية ضد قطاع غزة، ثم ما لبث ان تراجع عنه. وكذبت القناة العاشرة الاسرائيلية خبر الهجومِ البري. وتزامن ذلك مع تكثيف طيران الاحتلال الاسرائيلي ومدفعيته قصف القطاع مرتكبا المزيد من المجازر بحقِ المدنيين لا سيما في شمالِ غزة.

في المقابل ردت المقاومة الفلسطينية على استهداف المدنيين، بمئات الصواريخ مستهدفة مستوطنات الاحتلال، وبينها عسقلان وتل ابيب وأسدود وبئر السبع وسديروت. ونقلت صحيفةُ هاآرتس عن مصادر اسرائيلية ان جيش الاحتلال قد يتجه لانهاء العملية العسكرية في غزة بسبب الفوضى الداخلية.

/انتهى/