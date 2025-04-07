انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها وصلت أسعار نفط برنت في تداولات الليلة الماضية في السوق العالمية للطاقة إلى أقل من 64 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.

وعلى مدار الـ 24 ساعة الماضية، انخفض سعر برميل نفط برنت بنسبة 2.41% ليصل إلى 63.97 دولار.

ومن الملاحظ أن هناك انخفاضًا في أسعار العقود الآجلة للنفط، حيث تراجعت أسعار نفط برنت لتسليم يونيو بنسبة 3.2% لتصل إلى 63.45 دولار للبرميل.

أما بالنسبة لأسعار النفط الأمريكي، فلم تتمكن من الحفاظ على مستوى 60 دولارًا، حيث تراجعت بنسبة 3.3% لتصل إلى 59.92 دولار للبرميل.

ويعود سبب انخفاض أسعار النفط إلى قرار مجموعة "أوبك بلس" بزيادة العرض اليومي من النفط إلى 411 ألف برميل بدلاً من 135 ألف برميل كما كان مخططًا سابقًا.

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