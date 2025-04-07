يوم أسود في البورصات العالمية.. تراجع حاد بسبب رسوم ترامب الجمركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قبل نحو 40 دقيقة من فتح الأسواق الأوروبية، تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية التي تعكس المبادلات الجارية قبل الافتتاح بنسبة 4,27% في بورصة فرانكفورت، و2,77% في باريس، و2,14% في لندن، و5,12% في ميلانو.

وشهدت بورصات أخرى تراجعاً أيضاً بنسبة 9,7% في تايبيه، و8,7% في شينجن، و6,4% في طوكيو، و3% في بومباي.

كذلك، تراجعت بورصة هونغ كونغ بنسبة 12%، في أسوأ انخفاض منذ أكثر من 16 عاماً.

وتراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 12,4% ليصل إلى 20021.32 نقطة عند الساعة 06,00 بتوقيت غرينتش، كما انخفض في البر الصيني المؤشر المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 7,7% إلى 3083.80 نقطة.

وأغلقت بورصة طوكيو على تراجع 7,82%، فيما أغلقت بورصة سيؤول على 5,6%.

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