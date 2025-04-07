  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٤ م

يوم أسود في البورصات العالمية.. تراجع حاد بسبب رسوم ترامب الجمركية

يوم أسود في البورصات العالمية.. تراجع حاد بسبب رسوم ترامب الجمركية

تتجه البورصات الأوروبية إلى تسجيل تراجع حاد عند بدء التداول، اليوم الاثنين، في أعقاب تراجع البورصات الآسيوية، بعد تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة حربه التجارية بواسطة الرسوم الجمركية على شركاء بلاده.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قبل نحو 40 دقيقة من فتح الأسواق الأوروبية، تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية التي تعكس المبادلات الجارية قبل الافتتاح بنسبة 4,27% في بورصة فرانكفورت، و2,77% في باريس، و2,14% في لندن، و5,12% في ميلانو.

وشهدت بورصات أخرى تراجعاً أيضاً بنسبة 9,7% في تايبيه، و8,7% في شينجن، و6,4% في طوكيو، و3% في بومباي.

كذلك، تراجعت بورصة هونغ كونغ بنسبة 12%، في أسوأ انخفاض منذ أكثر من 16 عاماً.

وتراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 12,4% ليصل إلى 20021.32 نقطة عند الساعة 06,00 بتوقيت غرينتش، كما انخفض في البر الصيني المؤشر المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 7,7% إلى 3083.80 نقطة.

وأغلقت بورصة طوكيو على تراجع 7,82%، فيما أغلقت بورصة سيؤول على 5,6%.

/انتهى/

رمز الخبر 1956333

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات