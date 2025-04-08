إيجاد الثقة كحل للاستثمار في قطاع النفط

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن محسن قمصري، المدير السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية، أشار إلى أن جذب الاستثمارات في قطاع النفط مرتبط بشكل أكبر بالقضايا السياسية. ومع ذلك، من أجل إدارة إنتاج الغاز والنفط في البلاد والحفاظ على مستوى الإنتاج وزيادته، نحتاج إلى موارد متعددة بكميات متغيرة.

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، أوضح قمصري أنه يجب أولاً اتخاذ تدابير معينة، مشيرًا إلى أن لدينا أصدقاء في العالم، وأن الدول الصديقة للإيرانيين في الخارج لديها القدرة على جذب الاستثمارات، وهو ما يتطلب تدابير خاصة.

وأضاف هذا الخبير في الطاقة أنه يمكن تحقيق تفاعلات جيدة مع الصين، حيث يمكن الوصول إلى نتائج إيجابية في التعاملات مع الصين، لأن الصينيين، نظرًا لاحتياجاتهم للطاقة، يسعون لجذب الموارد من الشرق الأوسط، الذي يعد من المصادر القريبة جدًا للصين. كما هو واضح، استثمرت الصين في العديد من دول المنطقة، وأعتقد أنهم مستعدون للقيام بنفس الشيء في إيران.

وأشار المدير السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى أنه يمكن جذب الاستثمارات الصغيرة من خلال أساليب مثل توزيع الأسهم، والسندات، وما إلى ذلك، حيث إن حجمها ليس صغيرًا، وهناك إمكانية للاستثمار فيها، ولكنها تحتاج إلى إدارة شاملة. ومع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن المشاريع النفطية عادة ما تكون طويلة الأمد، وتحتاج إلى 4 إلى 5 سنوات على الأقل، ولهذا السبب يجب أن نتمكن من منح المستثمرين الثقة بأن سياسات جذب الاستثمارات لن تتغير مع تغيير الحكومات.

/انتهى/