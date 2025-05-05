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٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٨ م

أسعار النفط تنخفض مجدداً أكثر من 3% متأثرة بقرار "أوبك+"

أسعار النفط تنخفض مجدداً أكثر من 3% متأثرة بقرار "أوبك+"

انخفضت أسعار النفط مجدداً، اليوم الاثنين، أكثر من 3%، متأثرة بإعلان "أوبك +" تسريع الإنتاج لشهر حزيران/يونيو، في وقت تشهد الأسعار تراجعاً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في التعاملات الصباحية في آسيا قرابة الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت غرينتش، انخفض برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3,8% إلى 56.08 دولاراً، في حين خسر خام برنت بحر الشمال 3,5% إلى 59.17 دولاراً.

والسبت، أعلنت 8 دول منضوية في "أوبك +" زيادة كبيرة في إنتاج النفط لشهر حزيران/يونيو. وبموجبها، ستقوم السعودية وروسيا و6 دول أخرى في التحالف بإنتاج 411 ألف برميل إضافي يومياً في حزيران/يونيو، كما هو المستوى خلال أيار/مايو، وفقاً لبيان صادر عن التحالف، فيما كانت الخطّة الأساسية تنص على زيادة مقدارها 137 ألف برميل يومياً.

يأتي ذلك في وقت تتراجع الأسعار بشكل حاد متأثرة بمخاوف من حدوث ركود عالمي قد تتسبب به الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

/انتهى/

رمز الخبر 1957539

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