إعلام عبري: الهجمات الأميركية لا تؤثر باليمنيين.. يدهم هي العليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الباحث في معهد أبحاث "الأمن القومي" الصهیوني، يهوشع كاليسكي قال: إنّه "مع كل صاروخ يُطلق من اليمن، يدخل ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، سواء في وقت متأخر من الليل أو خلال ساعات الذروة".

وأضاف أنّه على الرغم من إمكانية التنبؤ بمسار الصاروخ، فإنّ هناك احتمالاً بأن تتحرك المرحلة الثانية من الصاروخ في اتجاهات مختلفة.

بدورها، قالت القناة "12" العبرية إنّ "اليمنيين يتحدوننا قبل أن يتحدوا الولايات المتحدة ويعملون بشكلٍ مستقل عن إيران".

وأشارت القناة إلى أنّ الكيان الإسرائيلي في تنسيق مع الولايات المتحدة لكنّ أنصار الله يطلقون الكثير من النيران على السفن الأميركية في منطقة باب المندب وأماكن أخرى.

في نفس السياق، رأى المحلل العسكري، أوهاد حمو، في القناة "الـ 12" العبرية، بأنّه وبعد هجمات سعودية وأميركية على مدى 8 سنوات لا تزال يد القوات اليمنية هي العليا.

ولفت حمو إلى أنّ اليمنيين استطاعوا تحقيق مكاسب كبيرة على الصعيدين العسكري والإعلامي، مشيراً إلى "قدرتهم على مواجهة أكبر قوة عظمى في الشرق الأوسط، وهي الولايات المتحدة".

بدوره، قال المذيع في "القناة 12" الإسرائيلية عوفر حداد، إنه "على الرغم من تزايد الهجمات الأميركية في اليمن إلا أنها لا تؤثر في قدرة اليمنيين كما يظهر على الأقل من وتيرة الصواريخ نحو الكيان الإسرائيلي".

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