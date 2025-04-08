عراقجي وويتكوف سيجريان محادثات في مسقط يوم السبت المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيجريان محادثات غير مباشرة في مسقط يوم السبت المقبل.

ومن الجدير للذكر ان رجل الأعمال والمطور العقاري الأميركي ستيف ويتكوف، الذي تم تعيينه مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط في بداية إدارة ترامب، هو الآن كبير المفاوضين الأميركيين في المحادثات مع إيران، في المحادثات التي ستبدأ يوم السبت.

ويرتبط بعلاقات وثيقة مع دونالد ترامب، حيث ساعد ترامب في السابق في مختلف الأمور السياسية، كما نفذ مشاريع عقارية كبرى في نيويورك وفلوريدا.

ويعد ويتكوف، الذي لا يتمتع بأي خبرة دبلوماسية، من المؤيدين المتشددين لإسرائيل ولديه آراء متشددة بشأن إيران. وهو يعارض الاتفاق النووي مع إيران ويعتقد أن الضغط على إيران يمكن أن يقلل من دعمها لما للمقاومة.

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