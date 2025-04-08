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٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٥٩ ص

سفيرة ايران الجديدة لدى سلوفينيا تلتقي وزير الخارجية

سفيرة ايران الجديدة لدى سلوفينيا تلتقي وزير الخارجية

التقت سفيرة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى سلوفينيا، مرضية افخم مع وزير الخارجية السيد عباس عراقجي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها التقت السفيرة الجديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى سلوفينيا مرضية أفخم، اليوم الاثنين، بوزير الخارجية سيد عباس عراقجي قبل مغادرتها إلى سلوفينيا في مهمة رسمية.

وخلال اللقاء، استعرضت أفخم خططها وأولوياتها لتعزيز العلاقات الثنائية، كما تمنى وزير خارجية بلادنا التوفيق للسفيرة الجديدةا، مؤكدا على تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين والتواصل بينهما.

وقبل تعيينها سفيرة لإيران في سلوفينيا، شغلت مرضية أفخم منصب المديرة العامة لشؤون المرأة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية.

/،انتهى/

رمز الخبر 1956383
جواد ماستری فراهانی

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