إيران تعلن استعدادها التام لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف محمد علي دهقان دهنوي، المتحدث باسم منظمة تنمية التجارة الإيرانية، اليوم الثلاثاء: "بموجب الاتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تم إخطار اتفاقية التجارة الحرة مع هذا الاتحاد في 15 مارس2025، ومن المقرر أن تصبح سارية المفعول بعد شهرين من هذا التاريخ، في 14 ابريل من هذا العام".

وأوضح نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة: "أن من الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية تشكيل أمانة اتفاقية أوراسيا وعقد اجتماعات عديدة مع الجهات ذات الصلة، وخاصة في قطاعي الجمارك والخدمات اللوجستية، لإجراء التنسيق اللازم لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الفرصة".

وقال: "إضافة إلى ذلك، وتحت عنوان الرحلات الإقليمية، يسافر زملائي إلى محافظات مختلفة ويعقدون اجتماعات بالتعاون مع غرف التجارة الإقليمية لمناقشة موضوع الاتفاقية وأبعادها وسبل استخدام الفرص".

وأوضح دهقان دهنوي: إن الهدف الرئيسي من هذه الزيارات الإقليمية هو إطلاع المنتجين والتجار بشكل كامل على الفرص والتهديدات في الاتفاقيات وحل الغموض المتعلق بها.

وتابع: "هذا البرنامج سيستمر حتى 14 ابريل المقبل لضمان توفير المعلومات الكافية وحل المشاكل والأسئلة الموجودة".

وقال رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية: "إن أحد التحديات المهمة التي طرحت في الاجتماعات هو الالتزام بالمعايير الأوراسية واختلافها مع المعايير الدولية". قد تواجه بعض السلع الإيرانية، حتى تلك المنتجة وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي، مشاكل في التصدير إلى دول الاتحاد الأوراسي.

وأكد: "يجب على المصنعين والمصدرين الاهتمام بقضايا المعايير الأوراسية والحصول على المعايير اللازمة لاستخدام الفرص التجارية المتاحة حتى يتمكنوا من الحصول على حضور فعال في الأسواق الأوراسية".

وأضاف دهقان دهنوي: "من خلال هذه الإجراءات والضوابط نأمل أن نحقق أقصى استفادة واستخدام من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

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