  1. إيران
  2. المجتمع
٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٤٩ ص

قاليباف: الشهيد مطهري يعتقد أن تحقيق الحضارة الإسلامية يتطلب علوماً مستمدة من رؤية عالمية توحيدية

قاليباف: الشهيد مطهري يعتقد أن تحقيق الحضارة الإسلامية يتطلب علوماً مستمدة من رؤية عالمية توحيدية

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف في المؤتمر الدولي للعلوم الإنسانية الإسلامية لقد استنتج الشهيد مطهري، ببصيرته الفريدة، قبل عقود من الزمن أن المجتمع الإسلامي والحكومة الإسلامية بحاجة إلى العلوم الإنسانية الإسلامية.

أفادت وكالة مهر للأنباء قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي في المؤتمر الدولي للعلوم الإنسانية الإسلامية يصبح العلم اتجاهيًا عندما يوضع في سياق نظرة عالمية. ومن هذا المنظور تنبع فكرة إعادة التفكير والبناء في العلوم الإنسانية استناداً إلى التعاليم الإسلامية.

وأكد: انتصار الثورة الإسلامية التي أحيت القضية الوطنية وأوصلت الشعب إلى مركز الثقل في حكم البلاد، كان مبنياً على معتقدات وأفكار الإمام الخميني مفجر الثورة الاسلامية (رحمه الله).

وأضاف اعتبر الامام الخميني (رحمه الله) أسلمة مؤسسة العلم أمراً ضرورياً للتحرر من ثقافة التشريق والتغريب وقد بناها قائمة على حكم الإسلام، مع الإيمان بدور الشعب واعتباره صاحب المبادرة في كل التطورات.

يتبع...

رمز الخبر 1957475

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات