السفير الإيراني يرحب بمصادقة المعاهدة الاستراتيجية الشاملة في مجلس الدوما الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في سلسلة تغريدات كتبها باللغة الروسية والفارسية على منصىة "اكس" رحب السفير الايراني بمصادقة معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا في مجلس الدوما.

وكتب السفير الإيراني في موسكو قائلاً: "يبدو أن عامًا لم ينتهِ بعد، فمنذ بداية ربيعه، وقّع رئيسا بلادنا والاتحاد الروسي معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وفي بداية العام الشمسي الجديد، صادق عليها مجلس الدوما. ستدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد تصديق مجلس الاتحاد الروسي ومجلس الشورى الإسلامي عليها، وبهذا الحدث التاريخي، سنشهد بداية واعدة للعلاقات الإيرانية الروسية".

هذا وخلال زيارة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان إلى موسكو قبل عدة أشهر، تم التوقيع على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي من قبل رئيسي البلدين في حفل أقيم في قصر الكرملين.

وتضع هذه الوثيقة الإطار القانوني لمزيد من تطوير التعاون بين موسكو وطهران على المدى الطويل. وتحدد الاتفاقية مستوى العلاقات بين روسيا وإيران كشركاء استراتيجيين وتغطي كافة المجالات، بما في ذلك الدفاع ومكافحة الإرهاب والطاقة والمالية والنقل والصناعة والزراعة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

وافق مجلس الدوما (البرلمان) في روسيا الاتحادية، الثلاثاء الماضي على مشروع قانون حكومة البلاد بشأن توقيع معاهدة استراتيجية شاملة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبموجب القانون الروسي، فإن مشروع القانون أو الاقتراح الذي يتم الموافقة عليه نهائيا في مجلس الدوما (المجلس الأدنى) يجب أن يتم الموافقة عليه أيضا في مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ)، ويصبح ملزما قانونيا بعد توقيعه من قبل رئيس البلاد.

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