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٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٦ ص

القوات اليمنية تسقط طائرة أمريكية "MQ_9" في أجواء الجوف

القوات اليمنية تسقط طائرة أمريكية "MQ_9" في أجواء الجوف

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة أمريكية "MQ_9" في أجواء الجوف بصاروخ مناسب محلي الصنع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت القوات المسلحة اليمنية، رداً على العدوانِ الأمريكيِّ المتواصلِ على بلدِنا وردا على مجازره المروعة بحق شعبِنا حيث شنَّ خلالَ الساعاتِ الماضيةِ عدداً من الغاراتِ على مناطقَ متفرقةٍ أسفرت عن وقوعِ شهداءَ وجرحى وأضرارٍ في ممتلكاتِ المواطنينَ.

وبعونِ اللهِ تعالى تمكنتْ دفاعاتُنا الجويةُ من إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ معاديةٍ نوعِ MQ_9 وذلك أثناءَ قيامِها بمهامَ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ الجوف وذلك بصاروخٍ مناسبٍ محليِّ الصنعِ وتعتبرُ هي الطائرةُ الثالثةُ التي تنجحُ دفاعاتُنا الجويةُ في إسقاطِها خلالَ عشَرةِ أيامٍ والثامنةَ عشرةَ خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس إسناداً لغزة.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَها في عملياتِها المساندةِ لغزة، وأنها مستمرةٌ في تنفيذِ مهامِها الدفاعيةِ للتصدي لأيِّ عدوانٍ على بلدِنا، وإنها على استعدادٍ كاملٍ للتعاملِ المسؤولِ مع أي محاولةٍ للنيلِ من سيادةِ بلدِنا وأمنِه واستقرارِه، وأنَّ عملياتِنا لن تتوقفَ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

/انتهى/

رمز الخبر 1956425

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