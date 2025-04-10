ثلاثة شهداء في غارات امريكية على صنعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والبيئة في اليمن عن استشهاد ثلاثة مواطنين جراء العدوان الأمريكي على مديرية السبعين بالعاصمة صنعاء. وأوضحت الوزارة في بيان، أن ثلاثة مواطنين استشهدوا نتيجة العدوان الأمريكي الذي استهدف منطقة النهدين بمديرية السبعين.



وفي محافظة صنعاء شن العدو الأمريكي 4 غارات على منطقة رجام مديرية بني حشيش.



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کما شن العدوان الأمريكي ، غارات على جزيرة كمران بمحافظة الحديدة.



وأكدت وزارة الصحة والبيئة استشهاد أحد الجرحى الأربعة من عمال المزرعة التي استهدفها العدوان الأمريكي في مديرية عنس بمحافظة ذمار. وكان العدوان الأمريكي شن مساء الثلاثاء ثلاث غارات على مزرعة في مديرية عنس غربي مدينة ذمار، ما أدى إلى إصابة أربعة من حراس وعمال المزرعة.



واستهدف غارات العدوان الأمريكي أمس الاربعاء منطقة النهدين في مديرية السبعين وسط العاصمة صنعاء، كما شن العدوان الأمريكي أربع غارات على منطقة رجام في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.