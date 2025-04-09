صادرات النفط الإيرانية تحطم الرقم القياسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية حميد بورد، عن زيادة إنتاج النفط الإيراني بنسبة سبعة في المائة خلال فعاليات الحكومة الرابعة عشرة عام 1403، وقال: "أظهرت شركة النفط الوطنية الإيرانية سجلاً باهراً في قطاع الغاز عام 1403 شمسي من خلال تسجيل رقم قياسي في إنتاج مليار و114 مليون متر مكعب من الغاز في يوم واحد".

وأضاف: "إن بدء إنتاج النفط من حقل خشت بعد سنوات من الانتظار، وزيادة إنتاج الغاز في حقل توس، وتشغيل منشأة تعزيز الضغط في "وروايي"، ووحدة تحلية المياه المركزية في الأهواز، كانت من بين المشاريع الرئيسية التي أدت إلى هذا النجاح.. وقد أثمرت هذه الجهود، بالتعاون مع كافة قطاعات وزارة النفط، وخاصة في النصف الثاني من عام 1403 هـ، عن أداء ملحوظ لصناعة النفط الإيرانية. وكانت النتيجة زيادة في إنتاج النفط بنسبة سبعة في المائة".

وأشار مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى أن الشركة اتخذت إجراءات فعالة في مجال الموارد البشرية والبيئة خلال العام الماضي، وقال: "إن مضاعفة سقف الرواتب للموظفين في المناطق التشغيلية ومنصات النفط والغاز، وإعادة تنظيم القوات، وتحديد مشروعين جديدين للتوظيف، كانت من بين الخطوات المهمة لتحسين ظروف الموظفين".

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية إلى الوضع الجيد لصادرات النفط في عام 1403 وقال: "على الرغم من العقوبات والعقبات الخارجية، نجحت هذه الشركة في تحطيم الرقم القياسي لصادرات النفط في بعض النقاط خلال الحكومة الرابعة عشرة ورغم عدم الإعلان عن أرقام دقيقة بسبب سرية إحصاءات التصدير، إلا أن أداء صناعة النفط في هذا المجال حظي بتأييد وزير النفط والخبراء. ويأتي هذا النجاح نتيجة للجهود المتواصلة التي بذلها الزملاء في الأقسام التشغيلية والدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية، مما أدى إلى استمرار الإنتاج والصادرات المستدامة".

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