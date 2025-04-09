الطاقة الذرية الايرانية تعلن دخول البلاد في المرحلة الثالثة من تطوير الصناعة النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "محمد إسلامي" في مراسم إحياء ذكرى اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية الذي أقيم صباح اليوم (الأربعاء) بحضور رئيس الجمهورية في منظمة الطاقة الذرية: "لقد أنتجنا 68 مستحضراً صيدلانياً مشعاً في هذا المجال حتى الآن، وهناك 20 مستحضراً صيدلانياً مشعاً آخر في المرحلة السريرية، منها 3 مستحضرات اجتازت المرحلة السريرية ويجري تشغيلها من قبل رئيس الجمهورية اليوم".

وفي جزء آخر من حديثه، أشار أيضاً إلى أنشطة التكنولوجيا النووية للبلاد في مجال الأمن الغذائي. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: "لقد شكلنا في شهر مارس/آذار الماضي غرفة نووية في غرفة التجارة، وهو ما لاقى ترحيبا من رجال الأعمال والتجار في البلاد".

وفي إشارة إلى دور التكنولوجيا النووية في الصناعة، قال في جزء آخر من كلمته: "اليوم ندخل المرحلة الثالثة من تطوير الصناعة النووية، وهي مرحلة ذهبية، مرحلة بناء القوة وبناء السلطة".

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية أيضاً إلى قضية إنشاء محطة الطاقة وأثرها على إنتاج الكهرباء في البلاد، قائلاً: "في الخطة التنموية السابعة، كُلِّفنا بزيادة قدرة إنتاج الكهرباء من 1000 ميغاواط إلى 3000 ميغاواط".

وفي جانب آخر من كلمته في الحفل، قال إسلامي: "نحن في مرحلة حساسة ووضعنا هو أنه على الرغم من كل التهديدات والدمار والعمليات الإرهابية والاضطرابات التي تم إنشاؤها للبلاد في البيئة الخارجية، فإن زملاءنا في منظمة الطاقة الذرية يلعبون دورًا أكثر صلابة وثباتًا في مجال أنشطتهم كل يوم وتمكنوا من الحفاظ على وتحسين معامل تحسين أنشطتهم وكفاءتهم في التقدم".

وتابع: "خلال السنوات الثلاث الماضية، حققنا باستمرار نحو 150 إنجازاً علمياً وتكنولوجياً وصناعياً كل عام".

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية مؤكدا: "إن منظمة الطاقة الذرية لديها وسيكون لديها حل لكل مشكلة. ويجب الاستفادة من القضايا المتعلقة بمهمة عملهم والقضايا المتعلقة بالبلاد والتكنولوجيا المتاحة لمنظمة الطاقة الذرية للمساعدة في حل تلك المشكلة".

وتابع إسلامي: "إن منظمة الطاقة الذرية تتحرك وفق برامج محددة وتنظم حركتها بناء على الأهداف والسياسات المعلنة في البلاد".

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