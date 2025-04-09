الرئيس الايراني يتفقد معرض إنجازات الصناعة النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان تزامناً مع اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، زار الرئيس الايراني مسعود بزشكيان صباح اليوم معرض منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لإنجازات الصناعة النووية في البلاد، واطلع على أحدث التطورات والابتكارات في هذه الصناعة الاستراتيجية.

وخلال هذه الزيارة التي رافقه فيها محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومجموعة من كبار المسؤولين في المنظمة، اطلع بزشكيان على أحدث إنجازات الخبراء الإيرانيين في مختلف مجالات التكنولوجيا النووية، بما في ذلك دورة الوقود والطاقة والكهرباء وإنتاج الماء الثقيل ومشتقاته والأدوية المشعة وتكنولوجيا البلازما وتطبيق الإشعاع وغيرها من التقنيات الجديدة في هذا المجال.

تم تنظيم معرض إنجازات الصناعة النووية في ثلاثة أقسام رئيسية:

القسم الاول يعبر عن"نظرة عامة على دورة الوقود النووي"، والذي يتضمن غرف في مجال الجيوفيزياء الجوية، واستكشاف مناجم اليورانيوم والمشاريع التشغيلية، وإنتاج الكعكة الصفراء، ومعالجة اليورانيوم، وإنتاج حبيبات الوقود والتجميع، فضلاً عن عملية التخصيب.

ويخصص القسم الثاني "الطاقة" لتقديم المشاريع المتعلقة بمحطات الطاقة النووية، بما في ذلك تقدم بناء الوحدتين 2 و3 في محطة بوشهر للطاقة النووية، وتقرير عن معدل إنتاج الكهرباء في الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة، وتقرير عن بناء محطة كارون للطاقة النووية، وتوطين بناء مفاعلات الطاقة والبحث، فضلاً عن تصميم وإنتاج قطع الغيار اللازمة لمحطة بوشهر للطاقة.

وفي القسم الثالث، المخصص لتطبيقات الصناعة النووية، يتم تقديم تقنيات ومنتجات مختلفة، بما في ذلك إنتاج مركبات الماء الثقيل والديوتيريوم، وتصنيع المستحضرات الصيدلانية المشعة، ومعدات القياس النووية، وتطوير تكنولوجيا البلازما، واستخدام الإشعاع في الطب والزراعة، وتشعيع الدم، وإنتاج المسرعات الصناعية، والتقنيات الجديدة. كما يعرض هذا القسم أيضًا تصميم وتصنيع مختلف أنواع الليزر الصناعية والطبية.

خلال هذه الزيارة التي استغرقت نحو ساعة، زار الرئيس جميع الأجنحة، وفي حديث مع خبراء ومتخصصي الصناعة النووية، اطلع على آخر التطورات والإجراءات المتخذة في هذا المجال.

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