تجهيز أكبر محطة بخارية في البلاد لصيف 2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تشمل أعمال الصيانة الأساسية لوحدة 305 ميغاوات رقم 1، استبدال حوالي 10 آلاف أنبوب مكثف في الوحدة 305 ميغاوات رقم 4، وتجديد 10 خلايا من أبراج التبريد، بالإضافة إلى إجراء صيانة دورية وإزالة القيود عن وحدات إنتاج الكهرباء الأخرى، وهي من بين الإجراءات التي وصلت إلى مراحلها النهائية.

تُعتبر محطة رامين في الأهواز، التي تضم 6 وحدات إنتاجية بإجمالي قدرة 1850 ميغاوات، أكبر محطة بخارية في البلاد، وتلعب دورًا مهمًا في تأمين الكهرباء لمحافظة خوزستان ودعم الشبكة الوطنية للكهرباء في البلاد.

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