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٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٣٥ م

تجهيز أكبر محطة بخارية في البلاد لصيف 2025

تجهيز أكبر محطة بخارية في البلاد لصيف 2025

تخضع محطة رامين في الأهواز لآخر مراحل الصيانة الأساسية واستعداد وحدات إنتاج الكهرباء لضمان توفير مستدام لهذه الطاقة الحيوية خلال صيف عام 2025 وفترة ذروة الاستهلاك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تشمل أعمال الصيانة الأساسية لوحدة 305 ميغاوات رقم 1، استبدال حوالي 10 آلاف أنبوب مكثف في الوحدة 305 ميغاوات رقم 4، وتجديد 10 خلايا من أبراج التبريد، بالإضافة إلى إجراء صيانة دورية وإزالة القيود عن وحدات إنتاج الكهرباء الأخرى، وهي من بين الإجراءات التي وصلت إلى مراحلها النهائية.

تجهيز أكبر محطة بخارية في البلاد لصيف 2025

تُعتبر محطة رامين في الأهواز، التي تضم 6 وحدات إنتاجية بإجمالي قدرة 1850 ميغاوات، أكبر محطة بخارية في البلاد، وتلعب دورًا مهمًا في تأمين الكهرباء لمحافظة خوزستان ودعم الشبكة الوطنية للكهرباء في البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1956447
یاسر المصری

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