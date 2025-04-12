الخارجية الايرانية تعلن عن مواصلة المحادثات مع امريكا في السبت المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الخارجية الايرانية، خلال هذه المحادثات، التي جرت بوساطة سلطنة عمان: تبادل كل من السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، وجهات نظر ومواقف حكومتيهما بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني ورفع اجراءات الحظر غير القانونية المفروضة على إيران، وذلك عبر وزير خارجية سلطنة عمان.

وتابعت: قد جرت المحادثات في أجواء بنّاءة قائمة على الاحترام المتبادل، واتفق الطرفان على استمرارها خلال الأسبوع المقبل.

ومن الجدير بالذكر أنه عقب أكثر من ساعتين ونصف من المفاوضات غير المباشرة، التقى رئيسا الوفدين الإيراني والأمريكي بحضور وزير الخارجية العماني قبيل مغادرتهم مقر المحادثات.

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