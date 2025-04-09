الهلال الاحمر يعلن عدم اصابة اي زائر ايراني في الحريق بكريلاء المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان الصادر عن الموقع الاعلامي للهلال الاحمر الايراني، انه وفقا لمحصلة التحقيق الميداني والتقارير الواردة عن الكوادر الطبية المتطوعة لدى مستوصفات والمقرات التابعة لهذه الجمعية، فإنه لم يصب اي من الزوار الايرانيين اثر حادث الحريق في فندق الشمس بكربلاء المقدسة.

وفيما اعربت الجمعية الايرانية للهلال الاحمر، عن اسفها لاندلاع حادث الحريق هذا وتضامنها مع المصابين فيه، اكدت على مواصلة العمل الجاد بهدف توفير الامكانيات اللازمة للحفاظ على امن وسلامة الزوار الايرانيين.