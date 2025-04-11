 غارات أمريكية تستهدف عدة مناطق باليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان 5 غارات شنتها الولايات المتحدة على مديرية بني حشيش وثلاث غارات على مديرية همدان في محافظة صنعاء، وعدة غارات على جبل نقم، شرق العاصمة صنعاء، وفج عطان جنوب غرب العاصمة.

وكانت وزارة الخارجية اليمنية، قد أعلنت الأربعاء عن استشهاد 107 مدنيين وإصابة 223 جلهم من الأطفال؛ بسبب الغارات الأمريكية، منذ منتصف مارس/ آذار المنصرم.

وأكدت أن العدوان الأمريكي انتهاك صارخ لسيادة اليمن والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية كافة، لافتة إلى أن استمرار العدوان والتصعيد الأمريكي عليها سيقابل بتصعيد أكبر وأشد إيلامًا.

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