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١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٢٠ م

وزيرا خارجية إيران والبحرين يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

وزيرا خارجية إيران والبحرين يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

بحث وزير الخارجية الايراني ونظيره البحريني خلال اتصال هاتفي، تطورات الاوضاع في الساحتين الاقليمية والدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني اتصالاً هاتفياً مساء الأربعاء لبحث التطورات الإقليمية والدولية.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أشار وزير الخارجية البحريني إلى الاتصال الهاتفي الأخير بين رئيس بلادنا وملك البحرين، معرباً عن أمله في استمرار المشاورات والتفاعلات بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد عراقجي أيضا على أهمية استمرار المشاورات بين دول المنطقة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون في هذا الصدد.

/انتهى/

رمز الخبر 1956471
جواد ماستری فراهانی

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