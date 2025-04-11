"بوشهر" ستصبح بوابة التجارة بين ايران وقطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد علي دهقان دهنوي، في تصريح صحفي على هامش اجتماع مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص في محافظة بوشهر، الجمعة، إلى الفوائد الاقتصادية والعلاقات التجارية لهذه المحافظة مع قطر، وقال: "يجب أن تكون بوشهر رائدة في المجال الاقتصادي في العلاقات التجارية مع قطر".

وأضاف: "إن ناشطي غرفة تجارة ميناء بوشهر يمكنهم تمهيد الطريق للتفاعلات التجارية مع هذا البلد من خلال إنشاء مركز تجاري قوي وذو سمعة طيبة".

وتابع رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية: "في هذا الصدد، فإن منظمة تنمية التجارة مستعدة لنشر مستشار اقتصادي في هذا المركز".

وأكد دهقان دهنوي على ضرورة التخطيط واستخدام أفكار جديدة، مضيفاً: "يجب تحويل بوشهر إلى علامة تجارية حتى يتم الاعتراف بهذه المحافظة كمركز رئيسي للتفاعلات التجارية بين إيران وقطر".

ودعا أيضاً إلى إنشاء شركات قوية لإدارة الصادرات في بوشهر، واعتبر دور غرفة التجارة مؤثراً جداً في تطوير التجارة الدولية للمحافظة".

وفي إشارة إلى مكانة بوشهر المهمة في مجال الصادرات، قال نائب الوزير: "بالإضافة إلى التأثير على الصادرات النفطية وغير النفطية، يجب على هذه المحافظة أن تحقق قفزة أساسية في تطوير صادراتها".

وأوضح أن أحد المحاور الاستراتيجية لمنظمة تنمية التجارة هو الإنتاج والاستثمار الموجه للتصدير في هذا المجال، وأعلن عن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وخمس دول أوراسية اعتبارا من 15 مايو/أيار المقبل.

وأضاف دهقان دهنوي: "إن هذا الاتفاق يمثل فرصة وتهديدا في الوقت نفسه، ويجب استغلال هذه القدرة بشكل صحيح لتوفير الأساس لتوسيع الصادرات".

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