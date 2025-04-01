صحيفة هندوستان تايمز: السعودية وقطر والكويت لن تتعاون مع الجيش الأميركي ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن صحيفة هندوستان تايمز ذكرت أن هذه الدول الثلاث أكدت مرارا وتكرارا أنها لن تسمح للقوات الأميركية باستخدام قواعدها في هذه الدول لتنفيذ هجوم محتمل ضد إيران.

وأثارت صحيفة "هندوستان تايمز"، في تقريرها، تساؤلا حول ما إذا كانت الدول العربية تدعم إيران بهدوء وسط ضغوط ترامب.

وواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته ضد إيران، حيث زعم في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" أمس: "إذا لم توافق إيران، فسوف يتم قصفها". "قصف لم يروا مثله من قبل."

وعلى إثر هذا التهديد، استدعى مدير عام وزارة الخارجية في الشؤون الايرانية القائم بالاعمال السفارة السويسرية في طهران باعتبارها الوصي على المصالح الأميركية، وسلمها مذكرة تحذير رسمية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

في هذه الأثناء، نشر إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رسالة على X، واصفاً تهديد الرئيس الأمريكي بأنه "تناقض واضح مع جوهر والسلام والأمن الدوليين".

وكتب: "إن مثل هذا التهديد يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لنظام الضمانات الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية". العنف يجلب العنف والسلام يجلب السلام. يمكن للولايات المتحدة أن تختار؛ العنف او السلام.

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