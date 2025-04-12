حضور إيران في معرض موسكو الدولي للأدب الفكري والكتاب والسينما+صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا كاظم جلالي زار المعرض مساء الجمعة وحضر جناح الناشرين الإيرانيين.

خلال زيارته للمعرض الذي يستمر أربعة أيام حتى الأحد 13 أبريل في مركز جاستين دفور في موسكو، زار جلالي أجنحة دار نشر صدرا التابعة لمؤسسة ابن سينا للدراسات الإسلامية، ودار نشر نخل سبز.

وفي هذه الزيارة قدم المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية في موسكو مسعود أحمدوند تقريرا عن مشاركة الناشرين الإيرانيين في المعرض.

وفي هذا المعرض الذي أقيم بمشاركة نحو 300 ناشر محلي وأجنبي من روسيا، تم عرض أكثر من 400 عمل من دار نشر صدرا التابعة لمؤسسة ابن سينا و80 عملاً من دار نشر نخل سبز التي تمثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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