السفير الإيراني لدى موسكو يعلن عن زيارة "غريب آبادي" إلى روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا قال: إن اجتماع المنسقين الوطنيين لـ "مجموعة أصدقاء الميثاق" سيبدأ أعماله اليوم الاثنين بحضور مساعدي وزراء خارجية هذه الدول، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في موسكو.

وأعلن كاظم جلالي هذا الخبر وقال: كاظم غريب آبادي، المساعد القانوني والدولي لوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيحضر هذا الاجتماع بناءً على دعوة من وزارة الخارجية الروسية.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع سيختتم أعماله يوم غد.

وأضاف هذا الدبلوماسي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية: عُقد الاجتماع الدولي الأول لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة على مستوى مساعدي وزراء الخارجية في 5 نومبر2022 في مركز الدراسات التابع لوزارة الخارجية.

وبحسب قوله، فقد ناقش ذلك الاجتماع التطورات الأخيرة على الساحة العالمية، بما في ذلك تقييم التحديات والتهديدات المشتركة والناشئة على الصعيد الدولي، والتفكير المشترك لمواجهة هذه التحديات.

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