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٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٥٥ م

اجتماع مشترك لمجلس تنمية التجارة الخارجية لمنطقة التجارة الحرة الصينية مع وفد الجمارك الإيرانية

اجتماع مشترك لمجلس تنمية التجارة الخارجية لمنطقة التجارة الحرة الصينية مع وفد الجمارك الإيرانية

عقد اجتماع مشترك لمجلس تنمية التجارة الخارجية لمنطقة خورغوس-أورومتشي للتجارة الحرة في الصين مع وفد الجمارك الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اجتماع مشترك لمجلس تنمية التجارة الخارجية لمنطقة التجارة الحرة خورغوس وأورومتشي الصينية مع وفد الجمارك الإيرانية في غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في طهران بهدف تسهيل التجارة وزيادة التعاون الجمركي.

ونظراً لتطور التعاون التجاري الدولي مع الدول الأخرى، بما في ذلك الصين، فقد عقد هذا الاجتماع بهدف تطوير التعاون التجاري مع منطقة التجارة الحرة هذه.

وشرح المشاركون في الاجتماع القدرات التجارية للمنطقة، مع التركيز على التجارة الإلكترونية وتجارة الطلبات البريدية مع الجمارك الإيرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1957494

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