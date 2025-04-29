إيران تناقش مع الصين حول تطبيق تقنيات كهربائية جديدة في غرب مازندران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد في شركة كهرباء غرب مازندران، مساء الاثنين، اجتماعا بشأن تطبيق التقنيات الجديدة لشبكات التوزيع بالتعاون مع الشركات الصينية في غرب مازندران.

وبهدف تعزيز التكنولوجيا الذكية في شبكات توزيع الكهرباء في البلاد والتعرف على التكنولوجيا والمعدات الجديدة المستخدمة في شبكة الكهرباء في الصين، تم عقد اجتماع مشترك مع ممثلي إحدى الشركات الصينية.

في هذا الاجتماع، تم تقديم تقرير عن التقنيات والمعدات الجديدة المستخدمة في مجالات الطاقة الكهروضوئية والمركبات الكهربائية والشبكات الصغيرة وأجهزة تخزين الطاقة ومحطات الطاقة الافتراضية التي تقدمها شركة Hexin Electric في شبكة الطاقة الصينية.

وأعرب مصطفى بابائي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، عن تقديره لحضور الوفد الصيني، وقال: "في المرحلة الأولى من تطوير التقنيات الذكية المتاحة في شركتنا في مجالات مثل أجهزة كشف الأعطال الذكية، وقواطع الدائرة الذكية، يُمكننا التعاون الثنائي والعمل كشركة رائدة على المستوى الوطني. وفي حال نجاح تنفيذ هذه المشاريع واستكمالها، سنواصل جهود التطوير على المستوى الوطني".

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