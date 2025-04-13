منظمة الأمم المتحدة: أكثر من 60 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة أنباء الأناضول، أن "سيغريد كاغ" قالت في منتدى الدبلوماسية في أنطاليا بتركيا (ADF) قالت إن المساعدات الإنسانية التي أُرسلت عبر الأمم المتحدة إلى غزة خلال وقف إطلاق النار في 19 يناير وصلت إلى المحتاجين دون أي مشاكل، ولكن منذ 2 مارس "لم تدخل أي مساعدات إلى غزة."

كما قالت كاغ إن المعدات اللازمة للعاملين في المجال الإنساني في المنطقة غير كافية، وأن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات قد نفد، وأشارت إلى أن نقص الوقود والمعدات قد أدى إلى حدوث اضطرابات في توزيع المساعدات الإنسانية.

يُذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت سابقًا أن 60 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لأمراض خطيرة بسبب سوء التغذية، وأن إغلاق المعابر أمام الغذاء والدواء قد زاد من حدة هذه المشاكل.

وبحسب التقرير، فإن نقص الموارد الغذائية الصحية ومياه الشرب في قطاع غزة قد زاد من التحديات الصحية بشكل كبير.

كما حذرت الأمم المتحدة سابقًا من غياب المساعدات الغذائية والدوائية في قطاع غزة، مشيرة إلى الأوضاع المأساوية للنساء والأطفال في هذه المنطقة.

وقال "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمم المتحدة إن كبار المسؤولين في الأمم المتحدة قد طلبوا من قادة العالم اتخاذ تحرك عاجل لإنقاذ الفلسطينيين في غزة.

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