وزارة الخارجية في الحكومة المخلوعة تعلن بدء أنشطة سفارتها لدى سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سبوتنيك، أن الخارجية اليمنية في الحكومة المخلوعة قالت في بيان لها "تنفيذاً لتوجيهات وزير الخارجية، شائع محسن الزنداني، وانعكاسا للعلاقات التاريخية والمتميزة، نعلن استئناف عمل سفارة حكومة اليمن الذاتية في سورية، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 نيسان 2025".

وذكر البيان أن الخارجية اليمنية في الحكومة المخلوعة كلّفت المستشار محمد عزي بعكر، في منصب "قائم بالأعمال بالنيابة".

وأكد البيان أن عودة السفارة لمزاولة مهامها "جاء بعد تحويلها لجماعة انصار الله عليها منذ العام 2016، بدعم من نظام الأسد. وبعد سقوط الاخير وسيطرة جماعة الجولاني الإرهابية تم تحويل السفارة إلى حكومة اليمن الذاتية المدعومة من السعودية.

واعتبر بيان الخارجية اليمنية في الحكومة المخلوعة عودة السفارة لمزاولة عملها في سوريا "يمثل لحظة تاريخية ودبلوماسية فارقة في علاقات البلدين والشعبين الشقيقين، ورمزية بالغة الدلالة على حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية واندثار المشاريع الضلالية والتخريبية".

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