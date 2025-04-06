قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مواطنين سوريين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن روسيا اليوم، أن صحيفة وول ستريت، قالت نقلا عن سكان قرية الحميدية في الجولان السوري المحتل، قولهم "إن الاحتلال الإسرائيلي أنشأت منطقة عازلة على أراضينا ومنعنا من دخولها"، وأضافوا أن "القوات الإسرائيلية تتوغل خارج المنطقة العازلة في جنوب غربي سوريا".

كذلك نقلت "وول ستريت جورنال" عن ضابط إسرائيلي قوله إن "القوات الإسرائيلية احتجزت سوريين يشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية".

وكان الاحتلال الإسرائيلي عدل وضع المنطقة العازلة مع سوريا، مستغل التطورات التي شهدتها الساحة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

ودخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة انتهاكا لاتفاقية فصل القوات لعام 1974. كما أعلنت إسرائيل نيتها الحفاظ على سيطرتها على هذه المنطقة.

من جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الكيان الإسرائيلي سيستمر في السيطرة على المنطقة العازلة لحين تشكيل قوة سورية قادرة على تطبيق اتفاقية فصل القوات لعام 1974. هذا التغيير أثر على استقرار المنطقة، حيث شهدت المنطقة الجنوبية من سوريا، بما في ذلك درعا والقنيطرة، توترات واشتباكات بين أهالي المنطقة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

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