اللواء باقري: قواتنا على اهبة الاستعداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللواء باقري ادلى بهذا التصريح خلال لقاء جمع من قادة القوات المسلحة الايرانية مع سماحة قائد الثورة الاسلامية، القائد العام للقوات المسلحة اليوم الاحد؛ حيث استعرض التطورات في ايران والمنطقة خلال العام (الايراني) المنصرم (1403 هـ ش- انتهى في 20 اذار / مارس 2025م).

ولفت رئيس هيئة الاركان الايرانية، الى الصمود النوعي الذي سطّره الشعبان الفلسطيني واللبناني في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني؛ واصفا هذه المشاهد انها بلغت قمم الشموخ في مسار النضال والجهاد ضد الظلم، مستذكرا تضحيات الشهداء بمن فيهم القادة الذين ارتقوا على طريق المقاومة.

وفي حديث عن اهم برامج واجراءات القوات المسلحة الايرانية خلال العام المنصرم، سلّط اللواء باقري الضوء على : تعزيز الاقتدار الدفاعي والردعي للبلاد، وتصنيع الاجهزة والاسلحة المتطورة، واجراء العديد من المناورات والتدريبات العسكرية النوعية، التنسيق التام بين القوات المسلحة، الدفع بمسيرة التقدم والازدهار داخل البلاد، تظافر الجهود بامتياز بين الميدان والدبلوماسية، والتعاون مع الحكومة من اجل تحقيق شعار العام الجديد "الاستثمار من اجل تعزيز الانتاج الوطني" الذي اطلقه قائد الثورة الاسلامية على العام الايراني الجديد 1404هـ ش.

وفيما اشاد بجهود رئيس الجمهورية وتركيزه على تعزيز القوة الدفاعية للبلالد، مضى اللواء باقري الى القول : ان قواتنا المسلحة وفي ضوء قاعدتها الشعبية، تقف على اهبة الجاهزية وسوف تفوت الفرص على اعداء ايران لتحقيق مآربهم البغيضة.