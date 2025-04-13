العميد مسجدي: المفاوضات انطلقت من موقع العزة والكرامة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد قائد فيلق القدس لشؤون التنسيق العميد ايرج مسجدي، فيما يتعلق بالقدرة الرادعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال: "اليوم تمتلك الجمهورية الإسلامية قدرة ردع حاسمة لا تقبل الشك". إن أعدائنا يدركون أنه في حال أي تهديد أو عدوان علينا فإنهم سيواجهون رداً ساحقاً وحاسما من قبل الجمهورية الإسلامية.

وقال نائب منسق فيلق القدس في تصريح بشأن عملية المفاوضات والشائعات التي نشرت في بعض وسائل الإعلام: "إن الادعاء بأن الجمهورية الإسلامية دخلت في المفاوضات خوفاً من الحرب لا أساس له من الصحة". وكما يعلم الجميع فإن الأميركيين هم أول من طرح طلب التفاوض. إن المفاوضات، إذا أجريت من موقع المنطق والاحترام والكرامة، يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية، ولكننا لم ندخل في الحوار أبدًا من موقع ضعف.

واختتم بالقول: "نسأل الله العلي القدير أن يشفع شهدائنا الأبرار في للشعب الإيراني وأن تستمر مسيرتهم المضيئة إلى الأبد".