وزيرا خارجية إيران والبحرين تباحثا حول آخر التطورات الإقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تباحث هاتفيا مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، وتبادل معه وجهات نظر إيران بشأن التطورات الإقليمية وكذلك المفاوضات غير المباشرة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط والجولة التالية والتي، كالجولة الأولى، ستقام برعاية وزير خارجية سلطنة عمان في دولة أوروبية.

وفي هذا الاتصال الهاتفي أكد وزير الخارجية البحريني على دور وأهمية الدبلوماسية في تعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وأعرب عن أمله في استمرار هذه المفاوضات وتحقيق النتيجة المرجوة.

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