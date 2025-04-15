وزيرا خارجية إيران وتركيا يتباحثان هاتفيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، مع وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، آخر التطورات في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وعملية المحادثات غير المباشرة بين بلادنا والولايات المتحدة في مسقط، وذلك في اتصال هاتفي.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لموقف تركيا البناء تجاه المحادثات المذكورة وأبلغ وزير الخارجية التركي بمواقف إيران المبدئية في هذا الصدد.

من جانبه، رحب هاكان فيدان بالمحادثات، مؤكداً استعداد تركيا لتقديم أي دعم في هذه القضية.

وتم خلال هذا الاتصال الهاتفي مناقشة بعض القضايا القنصلية والقضايا المتعلقة بالمواطنين الإيرانيين في تركيا. وأكد وزير الخارجية التركي أنه سيتابع هذه القضايا.

/انتهى/