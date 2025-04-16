https://ar.mehrnews.com/news/1956708/ ١٦/٠٤/٢٠٢٥، ١٢:٠٨ م رمز الخبر 1956708 إيران السياسة إيران السياسة ١٦/٠٤/٢٠٢٥، ١٢:٠٨ م كاتب مصري: من حق إيران أن تمتلك برنامجاً نووياً قال الكاتب والمحلل المصري بشير عبد الفتاح على الولايات المتحدة أن تتخلى عن فكرة تدمير البرنامج النووي الإيراني، وألا تدخل قضايا مثل برامج الصواريخ والمسيرات الإيرانية والقوى الإقليمية في المفاوضات. رمز الخبر 1956708 کپی شد محتوى ذات صلة الحكومة الايرانية تعلق على الشائعات بشأن إعادة فتح السفارة الأمريكية سمات البرنامج النووي الايراني ايران أمريكا المفاوضات النووية
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