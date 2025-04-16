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١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٨ م

كاتب مصري: من حق إيران أن تمتلك برنامجاً نووياً

كاتب مصري: من حق إيران أن تمتلك برنامجاً نووياً

قال الكاتب والمحلل المصري بشير عبد الفتاح على الولايات المتحدة أن تتخلى عن فكرة تدمير البرنامج النووي الإيراني، وألا تدخل قضايا مثل برامج الصواريخ والمسيرات الإيرانية والقوى الإقليمية في المفاوضات.

رمز الخبر 1956708

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